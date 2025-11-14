Nagelsmann sicher: Kimmich auch verletzt wichtig

Joshua Kimmich fehlt beim WM-Qualifikationsspiel in Luxemburg verletzt, für Bundestrainer Julian Nagelsmann kann der Kapitän dennoch zum fest eingeplanten Erfolg beitragen. "Er hat trotzdem die Gabe, auch wenn er nicht auf dem Platz steht, ein Team zu führen", sagte der Bundestrainer vor der Begegnung im Stade de Luxembourg (20.45 Uhr/RTL). Kimmich könne "Einfluss nehmen", betonte Nagelsmann, "und das wird er auch".

Ansonsten wäre Kimmich nicht mit ins Großherzogtum gereist, sondern "direkt nach Leipzig verfrachtet" worden. Dort steht am Montag (20.45 Uhr/ZDF) der Showdown gegen die Slowakei an. Nagelsmann hofft auf einen Einsatz von Kimmich, der beim Training am Mittwoch in Wolfsburg eine Kapselverletzung im Sprunggelenk erlitten hatte.

"Es ist nicht dramatisch, er wird nicht ewig ausfallen", versicherte Nagelsmann: "Er wird hoffentlich schon am Montag wieder zur Verfügung stehen." In Luxemburg wird Kimmich als Kapitän von seinem Münchner Teamkollegen Jonathan Tah vertreten.