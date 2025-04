Nagelsmann würdigt Hummels: "Vorbild einer ganzen Generation"

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Mats Hummels als "Vorbild für eine ganze Generation von Verteidigern" gewürdigt, der "in seinen besten Jahren internationale Maßstäbe gesetzt" habe. "Er war nicht nur in der Nationalmannschaft ein herausragender Innenverteidiger und hat seine Position modern interpretiert", sagte Nagelsmann, nachdem Hummels sein Karriereende für Sommer angekündigt hatte.

Unter Nagelsmann absolvierte Hummels im November 2023 sein 78. und letztes Länderspiel. Für die Heim-EM 2024 nominierte ihn der Bundestrainer nicht. "Man hat ihm immer angemerkt, was es ihm bedeutet hat, für Deutschland zu spielen. Von seiner Erfahrung und seinem taktischen Verständnis haben auch nach dem WM-Titelgewinn 2014, bei dem er eine zentrale Säule des Teams war, viele Spieler profitiert", sagte Nagelsmann nun: "Die Nationalmannschaft hat Mats viel zu verdanken."

DFB-Sportdirektor Rudi Völler ergänzte: "Mats Hummels war eines der prägenden Gesichter in einer sehr erfolgreichen Zeit der Nationalmannschaft und des DFB. An diesen Erfolgen hatte er als Führungsspieler, aber auch als Identifikationsfigur abseits des Platzes erheblichen Anteil. In seiner erfolgreichen Karriere hat er seine Vereine geprägt - mit dem Abschluss bei einem der größten Klubs in der schönsten Stadt der Welt." Hummels (36) beendet seine Karriere im Mai bei der AS Rom, für die auch Völler einst spielte.

Auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf würdigte die Verdienste des Abwehrspielers, der vor der Saison von Borussia Dortmund nach Italien gewechselt war. "Mats Hummels war auch in der Nationalmannschaft eine echte Führungsfigur. Er hat auf und abseits des Platzes immer Verantwortung übernommen. Wir sind ihm für seine großen Verdienste um den deutschen Fußball, mit der Krönung des WM-Titels von 2014, sehr dankbar", sagte Neuendorf.