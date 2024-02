Napoli-Coach Mazzarri entlassen

Anzeige

Der italienische Fußball-Meister SSC Neapel hat nur zwei Tage vor seinem Champions-League-Duell am Mittwoch mit dem FC Barcelona seinen Trainer Walter Mazzarri entlassen. Das bestätigte Vereinschef Aurelio De Laurentiis am Montagabend. Demnach übernimmt Francesco Calzona ab sofort neben seiner Aufgaben als Nationaltrainer von EM-Teilnehmer Slowakei in Personalunion zum zweiten Mal die Süditaliener und soll Neapel wieder auf Erfolgskurs bringen.

Calzona ist bereits der dritte Napoli-Coach seit dem Abschied von Meister-Trainer Luciano Spalletti nach dem Scudetto im vergangen Sommer. Mazzarri war im November als Nachfolger des erfolglosen Rudi Garcia an den Vesuv geholt worden, konnte seitdem allerdings mit nur vier Siegen in den vergangenen zwölf Liga-Spielen das Ruder nicht herumreißen.

Mittlerweile liegt Neapel nach dem 1:1 zuletzt gegen den FC Genua als Tabellenneunter neun Punkte hinter den Champions-League-Plätzen. Eine Titelverteidigung ist für den ehemaligen Maradona-Klub bei 27 Zählern Rückstand auf Spitzenreiter Inter Mailand nur noch illusorisch.