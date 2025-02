Neue DFB-Kapitänin: Geheimniskrämer Wück weiß es schon

Die deutschen Fußballerinnen haben nach dem Rücktritt von Alexandra Popp wieder eine Kapitänin - wissen es nur noch nicht. Bundestrainer Christian Wück hat nach eigenen Angaben bereits darüber entschieden, ob Giulia Gwinn zur neuen Spielführerin beim zweimaligen Welt- und achtmaligen Europameister ausgerufen wird. Vor einer öffentlichen Verkündung will Wück aber erst seine Mannschaft informieren.

Die Team trifft sich am Montag in Frankfurt/Main, um sich zu Beginn des EM-Jahres auf die beiden Spiele in der Nations League am 21. Februar in Breda gegen die Niederlande (20.45 Uhr/ARD) und vier Tage später in Nürnberg gegen Österreich (18.15 Uhr/ZDF) vorzubereiten.

Gwinn hatte nach dem Rücktritt von Popp im vergangenen Herbst zunächst die Kapitänsrolle übernommen. Wück wollte sich mit einer möglichen Bestätigung der Außenverteidigerin von Bayern München aber Zeit lassen. Die erste große Herausforderung für die neue Spielführerin wird die EM in der Schweiz (2. bis 27. Juli). Bei der Endrunde treffen die Deutschen in der Gruppe C auf Polen, Dänemark und Schweden.