Neuer Rekord im Fußball? Ex-Profi trifft nach 2,31 Sekunden

Anzeige

Der Anstoß ist ausgeführt, der Ball in der eigenen Hälfte. Der frühere Profi Ryan Hall hält trotzdem einfach mal drauf - und trifft aus über 50 Metern. 2,31 Sekunden nach dem Anpfiff, das behauptet zumindest Halls Klub Croydon FC. Und der Verein aus der unterklassigen Southern Counties East Football League setzte beim Kurznachrichtendienst X triumphierend hinzu: "Das ist unseres Wissens das schnellste Tor im Seniorenfußball weltweit."

Das Video vom Treffer des 36-jährigen Hall, der einst für Leeds United und Crystal Palace in Englands zweiter Liga gespielt hatte, gegen die Reserve von Cockfosters (3:0) ging jedenfalls viral - und ist ein Fall für das berühmte Guinness-Buch der Rekorde. Ob der Treffer vom vergangenen Wochenende aus der London Senior Trophy als Bestmarke anerkannt wird, ist aber offen. Die Organisation kommentierte bei X zumindest anerkennend: "What a hit son, what a hit."

Der bisherige Rekordhalter kommt ebenfalls aus den Tiefen des englischen Amateurfußballs: Nach 2,5 Sekunden erzielte Marc Burrows im April 2004 ein Tor. Der Treffer wurde vom englischen Fußballverband nach gründlicher Prüfung bestätigt, und so landete Burrows im Guinness-Buch der Rekorde, wo er bis heute steht.