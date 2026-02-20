Neymar deutet baldiges Karriereende an

Fußball-Superstar Neymar denkt intensiv über sein Karriereende nach. Vorher hat er aber noch einen Wunsch.

Der brasilianische Fußball-Superstar Neymar denkt über ein Karrierende nach. "Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, ich weiß nicht, was nächstes Jahr passiert", sagte der immer wieder von Verletzungen geplagte 34-Jährige dem brasilianischen Online-Sender "Caze" und fügte an: "Vielleicht möchte ich im Dezember meine Karriere beenden. Ich lebe jetzt von Jahr zu Jahr."

Neymars Vertrag beim Traditionsklub FC Santos läuft bis Ende 2026. Vorher möchte der brasilianische Rekordtorschütze aber noch an der WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) teilnehmen.