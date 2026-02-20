Fußball
Neymar deutet baldiges Karriereende an
Fußball-Superstar Neymar denkt intensiv über sein Karriereende nach. Vorher hat er aber noch einen Wunsch.
Der brasilianische Fußball-Superstar Neymar denkt über ein Karrierende nach. "Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, ich weiß nicht, was nächstes Jahr passiert", sagte der immer wieder von Verletzungen geplagte 34-Jährige dem brasilianischen Online-Sender "Caze" und fügte an: "Vielleicht möchte ich im Dezember meine Karriere beenden. Ich lebe jetzt von Jahr zu Jahr."
Neymars Vertrag beim Traditionsklub FC Santos läuft bis Ende 2026. Vorher möchte der brasilianische Rekordtorschütze aber noch an der WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) teilnehmen.
Neymar hofft auf letzte WM-Teilnahme
"Dieses Jahr ist ein sehr wichtiges Jahr, nicht nur für Santos, sondern auch für die brasilianische Nationalmannschaft, da es ein WM-Jahr ist, und natürlich auch für mich", sagte Neymar: "Es ist also eine große Herausforderung."
Nationaltrainer Carlo Ancelotti hat Neymar seit seinem Amtsantritt im vergangenen Mai noch nicht für das Aufgebot des Rekordweltmeisters nominiert. Der WM-Titel fehlt Neymar in seiner Sammlung.