Neymar feiert 52-Minuten-Comeback für Santos

Eine komplette Halbzeit hatte Neymar bei nahezu jedem Angriff des FC Santos seinen Fuß im Spiel, suchte das Dribbling, brillierte ab und an mit Pässen und scheiterte mit Torschüssen. Doch am Ende seines aufsehenerregenden Comebacks im brasilianischen Fußball stand ein ernüchterndes 1:1 (1:0) gegen den Tabellenletzten Botafogo FC in der regionalen Paulista-Meisterschaft.

"Ich brauche Spielminuten, bin noch nicht bei 100 Prozent", bekannte die neue Nummer 10 des Pele-Klubs und ergänzte verwundert: "Ich hätte nicht gedacht, so viel zu laufen und zu dribbeln." Neymar, der bei Al-Hilal in Saudi-Arabien nach einjähriger Karrierezäsur wegen eines Kreuzbandrisses im linken Knie und anschließend erneuter Pause wegen Muskelproblemen aussortiert worden war, spielte an seinem 33. Geburtstag die kompletten 52 Minuten der zweiten Halbzeit.

Vor der Partie hatte sein Vater, gleichzeitig Manager des brasilianischen Idols, Neymar als "letzten Romantiker" im Fußball bezeichnet und angekündigt: "Wir gehen in den letzten Zyklus meines Sohnes und wollen dies bestmöglich genießen." Der Rekordtorschütze der Selecao hatte am Freitag bei seinem Jugendklub Santos einen Vertrag bis Ende Juni unterschrieben und peilt die WM-Endrunde 2026 als letztes großes Ziel an.