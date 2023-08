Neymar wechselt nach Saudi-Arabien - scharfe Kritik aus Brasilien

Anzeige

Erst von Katar bezahlt, jetzt von Saudi-Arabien: Neymars Karriere definiert sich eher über finanzielle als sportliche Rekorde, die Kritik in der Heimat wächst.

Neymar hat die Qual der Wahl. Das Stadion von Paris St. Germain könne der 31-Jährige von seinem künftigen Gehalt in Saudi-Arabien kaufen, oder gleich alle Spieler der Topklubs Flamengo und Palmeiras.

Auch für zwölf Rolls-Royce Boat Tail, das teuerste Auto der Welt, würden die 320 Millionen Euro reichen, die Neymar in zwei Jahren beim saudischen Klub Al-Hilal verdienen wird, rechnete die brasilianische Zeitung "Lance" am Mittwoch genüsslich vor.

"Der Gesamtbetrag ist so hoch, dass man kaum eine Vorstellung davon bekommt, was man mit diesem Geld machen kann", schrieb "Lance" und erwähnte gleich noch, dass Neymar 330 Euro pro Minute erhält - selbst, wenn er schläft.

Es sind Zahlen wie diese, die Neymars Karriere prägen. Die Rekordsumme von 222 Millionen Euro, die PSG im Jahr 2017 an den FC Barcelona zahlte, kleben noch immer an ihm wie ein Preisschild auf der Stirn. Mit sportlichen Bestmarken wird der Torjäger dagegen kaum in die Geschichte eingehen, sein Wechsel in die Wüste zementiert dieses Bild eher noch.