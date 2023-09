Norwegen: Riise beendet Arbeit als Nationaltrainerin

Anzeige

Nach dem frühen Aus bei der Fußball-WM ist Hege Riise als Trainerin des norwegischen Nationalteams zurückgetreten. Dies gab der nationale Verband NFF am Freitag knapp vier Wochen nach der Achtelfinal-Niederlage gegen Japan (1:3) bekannt. Für die anstehenden Partien in der Nations League im September arbeite der Verband derzeit an einer "Übergangslösung".

Nach einer gründlichen WM-Analyse "sehen wir, dass wir unterschiedliche Ansichten über die Rolle der Trainerin in diesem Team bezüglich der zukünftigen Arbeit haben", wurde Verbandspräsidentin Lise Klaveness in der Mitteilung zitiert. Riise, die den Posten im August 2022 übernommen hatte, soll dem NFF aber erhalten bleiben und ab 2024 in neuer Rolle die Stärkung des Frauenfußballs vorantreiben.

Während des Turniers in Australien und Neuseeland war es zudem zu einem öffentlichen Streit zwischen Riise (54) und Nationalspielerin Caroline Graham Hansen gekommen.