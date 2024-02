Nürnbergerinnen verpassen Nichtabstiegsplatz

Anzeige

Der 1. FC Nürnberg hat in der Frauenfußball-Bundesliga den Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz verpasst. Beim 1:2 (0:1) gegen Bayer Leverkusen blieben die Fränkinnen auch im sechsten Anlauf der Saison ohne Heimsieg und belegen zwei Punkte hinter Mitaufsteiger RB Leipzig den vorletzten Tabellenplatz. Leverkusen rangiert nach seinem zweiten Auswärtserfolg zwar in der oberen Tabellenhälfte, hat aber nur Sichtkontakt zu den Plätzen in der Champions-League-Qualifikation.

Leverkusens ersten Sieg nach der Winterpause machten Treffer von Melissa Friedrich (28.) und Emilie Bragstad perfekt. Für die Gastgeberinnen reichte der zwischenzeitliche Ausgleich durch Selma Magnusdottir (49.) nicht zur Verhinderung der zweiten Niederlage in Folge.