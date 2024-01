Offiziell: Dorival Junior neuer Nationaltrainer Brasiliens

Anzeige

Nun ist es offiziell: Dorival Junior wird neuer Fußball-Nationaltrainer Brasiliens. Das bestätigte der Verband CBF am Mittwoch und kündigte die Vorstellung des Coaches am Donnerstag in Rio de Janeiro an. Der 61-Jährige folgt beim Rekordweltmeister auf Fernando Diniz, der nach drei Niederlagen in Serie erst Ende vergangener Woche entlassen worden war. Über die Vertragsdauer ist nichts bekannt, Medienberichten zufolge soll diese aber bis zur WM 2026 laufen.

Bereits am Sonntag hatte Dorival Juniors Ex-Klub, der FC Sao Paulo, dessen Engagement bekannt gegeben. Demnach hatte der Trainer-Routinier um eine Freistellung gebeten, um die Selecao zu übernehmen. Es sei "ein persönlicher Traum, der wahr geworden ist."

Mit Sao Paulo hatte Dorival Junior im vergangenen Jahr den nationalen Pokal gewonnen. Mit Flamengo triumphierte er zudem 2022 bei der Copa Libertadores, dem südamerikanischen Pendant zur Champions League.

Brasilien belegt in der WM-Qualifikation Südamerikas nach sechs Spielen mit sieben Punkten nur Rang sechs. Auch Diniz bekam mit dem fünfmaligen Weltmeister nicht die Kurve.

Seit Erfolgscoach Tite nach der WM 2022 in Katar entlassen worden war, sucht der Verband nach einer langfristigen Lösung. Sowohl Tite-Nachfolger Ramon Menezes als auch Diniz erwiesen sich nicht als diese. Zuletzt war vor allem Real Madrids Coach Carlo Ancelotti als neuer Nationaltrainer gehandelt worden, doch der Italiener verlängerte jüngst seinen Vertrag bei den Königlichen.