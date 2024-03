Olympia-Auslosung: DFB-Frauen droht knifflige Gruppe

Anzeige

Das prestigeträchtige Duell mit den USA ist bereits sicher, dazu droht ein weiterer Top-Gegner: Auf die deutschen Fußballerinnen kommen bei den Olympischen Spielen in Paris schon früh knifflige Aufgaben zu. Bei der Auslosung am Mittwoch (20.00 Uhr) in der französischen Hauptstadt erfährt das Team von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch, welche Nationen in der Gruppenphase warten.

Die deutsche Auswahl befindet sich als Fünfter der Weltrangliste mit Japan und Olympiasieger Kanada in Topf zwei. In keiner Gruppe sollen zwei Nationen aus derselben Konföderation vertreten sein, daher bleibt als Gegner aus Topf eins mit Gastgeber Frankreich und Weltmeister Spanien nur der viermalige Olympiasieger USA.

Dazu kommt als weiterer Gegner aus Topf drei Brasilien, der WM-Vierte Australien oder Kolumbien, gegen das die DFB-Frauen beim WM-Debakel 2023 in der Vorrunde verloren hatte (1:2). In die Gruppen werden aus Topf vier neben Neuseeland zudem zwei Teams aus dem afrikanischen Verband (CAF) gelost, die sich bis Anfang April noch qualifizieren müssen.

Die Einteilung auf die Töpfe erfolgte nach der Platzierung in der Weltrangliste. Die beiden Gruppenbesten kommen jeweils weiter, dazu qualifizieren sich die beiden besten Dritten für das Viertelfinale.

Durch den Auswärtssieg im Spiel um Platz drei der Nations League in den Niederlanden (2:0) hatte sich der Olympiasieger von 2016 das letzte Europa-Ticket für den Kampf um die Medaillen in Paris (25. Juli bis 10. August) gesichert. Ein deutsches Männerteam wird bei der Auslosung nicht dabei sein, da die U21-Nationalmannschaft bei der EM 2023 in der Vorrunde gescheitert war.

Die Lostöpfe in der Übersicht:

Topf 1: Frankreich, Spanien, USA

Topf 2: Deutschland, Japan, Kanada

Topf 3: Brasilien, Australien, Kolumbien

Topf 4: Neuseeland, CAF 1, CAF 2