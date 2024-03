Oranje mit fünf Bundesliga-Profis gegen Deutschland

Anzeige

Mit fünf Bundesliga-Legionären gegen Deutschland: Bondscoach Ronald Koeman hat den Kader der Nationalmannschaft der Niederlande für die anstehenden Länderspiele gegen Schottland und die DFB-Elf bekanntgegeben.

Zu den 26 nominierten Spielern für die Partien am 22. März in Amsterdam und vier Tage später am 26. März (20.45 Uhr/RTL) in Frankfurt zählen auch Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Matthijs de Ligt (Bayern München), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Xavi Simons (RB Leipzig) und Wout Weghorst (TSG Hoffenheim).

Angeführt wird die Elftal von Kapitän Virgil van Dijk (FC Liverpool). Nach längeren Abwesenheiten kehren Torhüter Marco Bizot, Memphis Depay und Georginio Wijnaldum zurück in die Oranje-Auswahl.