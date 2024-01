Panama trauert um Rekordtorschütze Tejada

Anzeige

Panamas Rekordtorschütze Luis Tejada ist im Alter von nur 41 Jahren verstorben. Der nationale Verband FEPAFUT bestätigte den Tod von "El Matador", der Medienberichten zufolge einem Herzinfarkt erlag.

Tejada erzielte in 108 Länderspielen für die Canaleros 43 Treffer und kam bei der bislang einzigen Teilnahme Panamas an einer WM-Endrunde 2018 in Russland zu zwei Einsätzen. Erst im Januar 2023 hatte er nach mehr als 20 Jahren seine Profikarriere beendet.