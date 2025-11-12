Pavlovic will Vorbild sein - und bewundert Ronaldo

Fußball-Nationalspieler Aleksandar Pavlovic will ein Vorbild für die Spieler am Campus des FC Bayern sein. "Wenn die jungen Spieler zu einem aufschauen können, sieht man sich auch ein wenig selbst bestätigt. Ich selber habe die Profis früher immer bewundert. Da ist es natürlich etwas Besonderes, wenn man weiß, dass man andere motivieren kann", sagte Pavlovic vor dem WM-Qualifikationsspiel am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Luxemburg im Interview mit Focus online.

Der 21-Jährige hat den Sprung aus der Nachwuchsabteilung zu den Profis des deutschen Rekordmeisters geschafft. Am Campus schaut er aber immer wieder gerne vorbei. "Ich versuche, so oft es geht, zu den Spielen zu kommen und sie zu unterstützen. Wenn hin und wieder ein paar Jungs bei uns mittrainieren, gebe ich gerne Tipps und rede mit ihnen. Ich kenne das noch von mir selbst, dass das sehr guttut", sagte Pavlovic.

Sein großes Vorbild ist aber kein ehemaliger Münchner. "Mein Idol ist Cristiano Ronaldo. Seitdem ich klein bin, schaue ich zu ihm hoch. Dieser Arbeitswille und dieses 'Niemals Aufgeben' haben mich sehr geprägt. Er hat damit alles erreicht, was es zu erreichen gibt", sagte Pavlovic bewundernd.