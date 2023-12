Ajax Amsterdam scheitert erstmals im Pokal an Amateurklub

Anzeige

Die holprige Saison von Ajax Amsterdam geht weiter. Im Pokal scheidet das niederländische Spitzenteam erstmals gegen einen Amateurklub aus.

Rekordsieger Ajax Amsterdam ist erstmals in der Geschichte des niederländischen Fußball-Pokals an einem Amateurklub gescheitert.

Der 20-malige Titelträger unterlag in der zweiten Runde dem Viertligisten USV Hercules in Utrecht mit 2:3 (0:1) und beendete ein ohnehin desaströses Jahr mit einer Blamage. Die niederländische Fachzeitschrift Voetbal International nannte das Ergebnis "die größte Sensation in der Geschichte des Wettbewerbs".

Ajax glich zwar mit Treffern in der 83. und 89. Minute einen 0:2-Rückstand noch aus, hatte auf das 2:3 in der dritten Minute der Nachspielzeit aber keine Antwort mehr. Die Partie fand in der Arena des Erstligisten FC Utrecht statt, da das Flutlicht im Stadion von Hercules nicht für eine TV-Übertragung ausreicht. In der ersten Runde hatte Amsterdam noch ein Freilos gehabt.

In der Liga hatte Ajax nach einem schwachen Saisonstart zeitweise sogar am Tabellenende gelegen, steht nach einer Aufholjagd inzwischen aber wieder auf Rang fünf. Ajax-Trainer John van 't Schip verpasste die Pokalpleite - er war zur Hochzeit seines Sohnes nach Australien gereist.