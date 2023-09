Polen entlässt früheren Europameistertrainer Santos

Anzeige

Fernando Santos ist nach nur sechs Spielen als Trainer der polnischen Fußball-Nationalmannschaft entlassen worden. Die Trennung vom 68-Jährigen, der sein Heimatland Portugal 2016 zum EM-Titel geführt hatte, gab der Verband PZPN am Mittwoch bekannt. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.

Santos hatte seinen Job als Trainer von Ex-Weltfußballer Robert Lewandowski und Co. erst Anfang des Jahres angetreten. Einem 1:0 im Freundschaftsspiel Mitte Juni gegen Deutschland standen etwa drei ernüchternde Niederlagen in der EM-Qualifikation in Tschechien, der Republik Moldau sowie am vergangenen Sonntag in Albanien gegenüber.

Polen ist in seiner Qualifikationsgruppe lediglich Vierter und besitzt nur noch geringe Chancen, sich für die EM-Endrunde in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli 2024) zu qualifizieren.