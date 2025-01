Polzin und Co.: 17 Trainer erhalten Pro Lizenz

Von Merlin Polzin über Heiner Backhaus bis Mads Buttgereit: 17 Trainer haben erfolgreich die höchste deutsche Trainer-Lizenzstufe erreicht. DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig überreichte am Montag in Frankfurt am Main gemeinsam mit Lehrgangsleiter Daniel Niedzkowski den Teilnehmern nach einer zwölfmonatigen Ausbildung ihre Pro-Lizenz-Urkunden.