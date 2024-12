Premier League: Chelsea patzt an Weihnachten - Füllkrug jubelt

Bernd Leno und Fulham ärgern Chelsea: Die Londoner haben beim Stadtduell mit dem FC Fulham am Boxing Day die erste Pflichtspielniederlage seit Ende Oktober erlitten und drohen damit auch den Anschluss an Premier-League-Spitzenreiter FC Liverpool zu verlieren. Der frühere deutsche Nationaltorwart Leno verhinderte dabei mehrmals einen höheren Rückstand und legte damit die Grundlage für den späten 2:1 (0:1)-Sieg der Cottagers - den ersten von Fulham an der Stamford Bridge seit 1979.