"Battle of Britain": Kane trifft - England siegt

Die englische Fußball-Nationalmannschaft hat im Nachbarschaftsduell mit Schottland neues Selbstvertrauen getankt. Drei Tage nach dem ersten Punktverlust in der EM-Quali gegen die Ukraine (1:1) schossen Phil Foden, der Ex-Dortmunder Jude Bellingham und Bayern-Neuzugang Harry Kane den Vize-Europameister im 116. "Battle of Britain" in Glasgow zum 3:1 (2:0). Pechvogel Harry Maguire unterlief ein Eigentor.

Die Partie fand zur Erinnerung an den 150. Geburtstag des ersten Länderspiels der Fußball-Geschichte statt - allerdings leicht verspätet: Das erste Duell beider Teams hatte am 30. November 1872 ebenfalls in Glasgow stattgefunden.

Foden (23), Triple-Sieger mit Manchester City, brachte die Three Lions in der 32. Minute in Führung, drei Minuten später nutzte Bellingham einen Abwehrfehler der Schotten eiskalt zum 2:0. Der 20-Jährige lieferte in der Schlussphase auch die Vorlage zur Entscheidung durch Kapitän und Rekordtorschütze Kane (81.).

Mit der Leistung setzte Bellingham auch seinen starken Lauf aus der spanischen Liga fort. Für Real Madrid verbuchte der 103-Millionen-Euro-Mann in den ersten vier Einsätzen bereits fünf Tore und eine Vorlage.

Weiter wie vom Pech verfolgt scheint dagegen Innenverteidiger Maguire von Manchester United. Der langjährige Kapitän der Red Devils war kurz vor der Saison von Teammanager Erik ten Hag degradiert worden und steht beim englischen Rekordmeister seitdem auf der Verkaufsliste. Statt sich gegen Schottland Selbstvertrauen zu holen, stocherte der zur Pause eingewechselte 30-Jährige einen Klärungsversuch ins eigene Tor (68.).