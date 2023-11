"Ein gutes Turnier": Alonso glaubt an DFB-Elf

Anzeige

Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso glaubt auch in einer tiefen Krise noch an die Klasse der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. "Zu viele Freundschaftsspiele sind nicht gut für die Mentalität", sagte der Spanier am Freitag: "Gute Spieler, ein guter Trainer, die EM zu Hause - ich bin mir fast sicher, dass wir bald eine neue Energie sehen werden."

So sei Florian Wirtz "sehr optimistisch" nach Leverkusen zurückgekehrt, trotz der Niederlagen der DFB-Elf gegen die Türkei (2:3) und in Österreich (0:2). Kritik am neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann sei "normal", betonte Alonso, "er ist nicht neu im Geschäft - kein Problem. Ich erwarte ein gutes Turnier von Deutschland".