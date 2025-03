"Ein leichter Spaziergang": Hummels darf wieder spielen

Mats Hummels hat nach seinem nächsten Einsatz in der italienischen Serie A über 90 Minuten jede Menge Lob erhalten. "Mats' Leistung hat mir sehr gefallen", kommentierte Trainer Claudio Ranieri, der den Weltmeister von 2014 beim 1:0 (1:0)-Sieg gegen den Tabellen-18. Empoli nach zwei Spielen auf der Bank wieder in zentraler Rolle in der Innenverteidigung aufbot. Auch die nationale Presse lobte Hummels mal wieder.

"Für Hummels ist der Sieg gegen den jungen Gegner Empoli zu einfach", schrieb Gazzetta dello Sport. Laut Tuttosport könne Hummels gegen einen derartig harmlosen Gegner "bis er 50 Jahre alt ist weiterspielen". Für ihn sei das Spiel "ein leichter Spaziergang" gewesen, schrieb der Corriere dello Sport. Die Römer sind in diesem Kalenderjahr als einziges Serie-A-Team ungeschlagen und haben als Siebter wieder Anschluss an die internationalen Plätze.

Der Einsatz und das Resultat war auch nur für den ehemaligen BVB-Profi Seelenbalsam. "Weiter, immer weiter", schrieb er unter sein Foto des Spiels bei Instagram, zuletzt hatte sein Bild von einer Tour durch die Stadt für Aufsehen gesorgt. Der Beitrag mit der Unterschrift "Und der Oscar für den längsten Urlaub geht an..." war in Italien als Kritik an seiner wenigen Einsatzzeit aufgefasst worden.

Hummels' nächste Chance steht am Donnerstag an. Im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League tritt die Roma bei Athletic Bilbao an (18.45 Uhr), das Hinspiel gewannen die Italiener mit 2:1. Seit Februar bestritt Hummels nur zwei von acht Pflichtspielen, insgesamt spielte der ehemalige Nationalspieler bisher nur sieben Spiele über die vollen 90 Minuten. Ob er seinen auslaufenden Vertrag verlängert, ist offen.