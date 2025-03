"Frustrierend": Nächste Pleite für Galaxy und Reus

Titelverteidiger Los Angeles Galaxy und Marco Reus haben am dritten Spieltag der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS die dritte Niederlage kassiert. Der Meister unterlag St. Louis City in der Nacht auf Montag zuhause 0:3 (0:1), Reus wurde in der Schlussphase beim Stand von 0:2 ausgewechselt (83.).