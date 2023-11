"Fußball stiftet Zukunft" zeichnet fünf Klubs aus

Anzeige

Das Stiftungsbündnis "Fußball stiftet Zukunft" hat fünf Fußballvereine für ihr nachhaltiges Engagement im Sinne des Umweltschutzes und des sozialen Zusammenhalts in Deutschland ausgezeichnet. Die mit insgesamt 25.000 Euro dotierte Auszeichnung ging an den TSV Berlin-Wittenau, die SG Weilrod, den TuSpo Beilstein, den SuS Rünthe und den SC Harsum.

"Das Zusammenspiel der Stiftungen aus dem Spitzenfußball mit gesellschaftlichen Vorbildern aus dem Breitenfußball finde ich klasse und ein gutes Beispiel, wie der gesamte Fußball gemeinsam Zukunft gestaltet", sagte Ex-Nationalspieler Gerald Asamoah. Der 45-Jährige gehörte der Jury des diesjährigen Zukunftspreises an, die aus 58 Bewerbungen die Sieger auswählte und am Mittwochabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund kürte.

Dem als eingetragener Verein organisierten Bündnis gehören 29 Fußballstiftungen an, darunter die DFL Stiftung, die DFB-Stiftungen Egidius Braun und Sepp Herberger sowie die Stiftungen der aktuellen und ehemaligen Nationalspieler Manuel Neuer, Robin Gosens, Lukas Podolski, Asamoah und Toni Kroos.