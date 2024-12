"Großer Fehler": Mbappe verschießt erneut Elfmeter

Zögerlicher Anlauf, unplatzierter Schuss: Superstar Kylian Mbappe von Real Madrid war nach seinem erneuten Elfmeter-Patzer bedient. "Ein großer Fehler in einem Spiel, in dem jedes Detail zählt. Ich übernehme die volle Verantwortung dafür", schrieb der Franzose bei Instagram nach dem enttäuschenden 1:2 des spanischen Meisters bei Athletic Bilbao. Es sei ein "schwieriger Moment" für, so Mbappe, "aber es ist die beste Zeit, diese Situation zu ändern und zu zeigen, wer ich bin."