"Schande": Ten Hag weist Kritik vehement zurück

Teammanager Erik ten Hag vom englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United hat die jüngste Kritik an seiner Mannschaft mit scharfen Worten zurückgewiesen. Er könne die negativen Reaktionen nach dem Halbfinal-Erfolg im FA Cup gegen Zweitligist Coventry City (4:2 i.E.) "absolut nicht" nachvollziehen, sagte der 54-Jährige am Dienstag und bezeichnete diese als "beschämend" und eine "Schande".

Im Spitzenfußball gehe es einzig und allein "um Ergebnisse", betonte der Niederländer. Und sein Team habe nun mal das Endspiel erreicht, wenn auch etwas glücklich nach einer verspielten 3:0-Führung und im Elfmeterschießen gegen einen Außenseiter. Dennoch sei das Finale "eine riesige Leistung", zumal es zum zweiten Mal binnen zweier Jahre erreicht worden sei. "Das ist wunderbar", betonte ten Hag.

In der vergangenen Saison unterlag United in Wembley seinem Stadtrivalen Manchester City mit 1:2, die Neuauflage im englischen Fußball-Tempel findet am 25. Mai statt. Ten Hag (Vertrag bis 2025) steht dessen ungeachtet auch ganz persönlich unter Druck, über seine mögliche Entlassung zum Saisonende wird seit Wochen spekuliert.