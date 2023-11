"Sehr flexibel": Neuer vertraut der DFB-Offensive

Anzeige

Der langjährige Stammtorhüter Manuel Neuer sieht in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft kein Sturmproblem. "Wir sind sehr flexibel, wir haben ja auch viele offensive Mittelfeldspieler", sagte Neuer in Berlin bei der Präsentation des EM-Balls am Olympiastadion.

In Frankfurt trainiert die Nationalmannschaft derzeit noch ohne ihn. Dennoch hat Neuer alles im Blick: Bundestrainer Julian Nagelsmann hat für die Länderspiele gegen die Türkei am Samstag und in Österreich am Dienstag erstmals den Bremer Stürmer Marvin Ducksch nominiert.

"Ich finde es gut, dass er auch mal sowas ausprobiert", sagte der 37-Jährige. "Bei der letzten Maßnahme war Kevin Behrens dabei, diesmal ist es Ducksch. Wir freuen uns sehr, dass er das deutsche Trikot tragen wird."

Der Bayern-Torwart hat naturgemäß aber auch starkes Interesse an einer stabilen Defensive. "Wir müssen so gut wie möglich hinten stehen, weniger Gegentore bekommen", betonte er - das sei das Ziel auf dem Weg zur Heim-EM.

Er selbst will dann wieder im Tor stehen: Für das Länderspielfenster im März ist seine Rückkehr nach langer Verletzungspause auch in der Nationalmannschaft geplant. Bis dahin werde "er hart an seiner Fitness arbeiten", versprach Neuer.