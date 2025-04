"Überheblich und unkonzentriert": Inter verpatzt Generalprobe

Nach der verpatzten Generalprobe für das Champions-League-Viertelfinale gegen Bayern München ist die italienische Presse hart mit Inter Mailand ins Gericht gegangen. "Überheblich und unkonzentriert: Inter spielt vor dem entscheidenden Spiel gegen den FC Bayern mit dem Feuer", schrieb Corriere della Sera nach dem 2:2 (1:0) des Titelverteidigers bei Parma Calcio.

Inter verspielte dabei leichtfertig eine Zwei-Tore-Führung. "Dieses Remis kann Inter teuer zu stehen kommen. Uncharismatisch und unbeweglich: So können die Nerazzurri gegen den FC Bayern nicht siegen", kritisierte Tuttosport vor dem Hinspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) in München.

Verfolger SSC Neapel kann am Montag mit einem Sieg beim FC Bologna bis auf einen Punkt an Tabellenführer Inter heranrücken. "Ausgerechnet vor der Reifeprüfung gegen FC Bayern, brechen Inzaghis Jungs zusammen. Der FC Bayern macht jetzt wirklich Angst. Jetzt wird auch das Scudetto-Rennen schwieriger", analysierte Gazzetta dello Sport.

Matteo Darmian (15.) und der ehemalige Gladbacher Marcus Thuram (45.) erzielten die Treffer für die Gäste, bei denen Nationalspieler Yann Bisseck in der Startelf stand. Doch Aufsteiger Parma gab sich nicht geschlagen und kam durch Adrian Garcia (60.) und Jacob Ondrejka (69.) zu einem wichtigen Punkt im Abstiegskampf.

Es gab aber auch gute Nachrichten für Inter: Lautaro Martinez gab sein Comeback nach Verletzungspause und meldete sich damit rechtzeitig vor dem Auswärtsspiel in München fit. Der Kapitän wurde in Parma nach 65 Minuten ausgewechselt, war damit aber nicht einverstanden.