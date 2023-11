"Wer hatte die Idee?": Fans stören Klopp-PK

Anzeige

Jürgen Klopp schaute sich verdutzt um. "Wer hatte die Idee, die Pressekonferenz hier abzuhalten?", fragte der genervte Coach des FC Liverpool, als er nach der 2:3 (0:1)-Niederlage beim FC Toulouse in der Europa League die Fragen der Journalisten beantworten wollte - dabei aber durchgehend von der Geräuschkulisse durch laut feiernde Heim-Fans gestört wurde.

Klopp schüttelte immer wieder den Kopf und nahm sich eine kurze Redepause, auch beim Verstehen der Fragen hatte er Probleme. "Ihr müsst wirklich laut fragen", betonte der deutsche Star-Coach direkt zum Auftakt. Irgendwann reichte es Klopp aber. "Wow", entgegnete er im negativen Sinne.

Nach zuvor drei Siegen aus drei Spielen hatten die Reds am Donnerstag in Gruppe E erstmals verloren, sind aber dennoch auf dem besten Weg in die K.o.-Runde.