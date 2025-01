Ranieri kehrt am Ende der Saison in den Ruhestand zurück

Claudio Ranieri, Trainer von Rio-Weltmeister Mats Hummels beim Serie-A-Klub AS Rom, hat angekündigt, nach der Saison in den Trainer-Ruhestand zurückzukehren. "Am Ende der Saison werde ich aufhören, Trainer zu sein. Es ist Zeit, Schluss zu machen", sagte der 73-Jährige in der italienischen Sportsendung "Dribbling", die am Samstagnachmittag ausgestrahlt wird. Auszüge des Interviews veröffentlichte der übertragende Sender Rai 2 bereits am Freitag.