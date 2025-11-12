Raum lobt Ouédraogo: "Brutale Physis auf dem Platz"

Fußball-Nationalspieler David Raum hat seinem Leipziger Teamkollegen Assan Ouédraogo eine große Karriere prophezeit. "Er hat eine brutale Physis auf dem Platz. Wir können uns von dem Jungen noch viel erhoffen", sagte Raum im Lager der DFB-Auswahl in Wolfsburg und ergänzte: "Er ist noch nicht da angekommen, wo er hinkommen kann mit seinem Talent."

Der 19-jährige Ouédraogo war am Montag von Bundestrainer Julian Nagelsmann für Nadiem Amiri (Adduktorenprobleme) nachnominiert worden. "Der Junge hat es sich verdient. Er hat bei der U21 schon sehr gute Leistungen gezeigt", sagte Raum. In den WM-Qualifikationsspielen am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Luxemburg oder drei Tage später in seinem "Wohnzimmer" Leipzig gegen die Slowakei (20.45 Uhr/ZDF) könnte Ouédraogo sein Debüt in der A-Nationalmannschaft feiern.

Der ehemalige Schalker kommt aber auch abseits des Platzes bei seinen Mitspielern gut an. "Er hat das Herz am rechten Fleck. Jeder mag ihn", sagte Raum.