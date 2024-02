RB-Frauen landen Befreiungsschlag gegen Köln

Anzeige

Den Fußballerinnen von RB Leipzig ist im Abstiegskampf der Frauen-Bundesliga ein immens wichtiger Sieg gelungen. Durch das 2:1 (1:0) zum Rückrundenstart gegen den 1. FC Köln feierten die Aufsteigerinnen ihren ersten Erfolg seit Ende September 2023 - und das gegen einen direkten Konkurrenten.

Vanessa Fudalla (8.) und Marlene Müller (75.) trafen für die Gastgeberinnen, Martyna Wiankowska (90.+1) erzielte in der Schlussphase per Foulelfmeter den Anschlusstreffer für den seit Anfang November sieglosen FC. Die Leipzigerinnen (9 Punkte) schoben sich bis auf einen Zähler an die Kölnerinnen heran und zumindest vorerst aus der Abstiegszone.