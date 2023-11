Real gegen Valencia ohne Bellingham

Anzeige

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid muss im Ligaspiel gegen den FC Valencia am Samstagabend (21.00 Uhr/DAZN) auf Mittelfeldspieler Jude Bellingham verzichten. Der ehemalige Dortmunder Bundesliga-Profi hatte sich in der Vorwoche beim 0:0 gegen Rayo Vallecano an der Schulter verletzt und sei deshalb noch immer nicht einsatzbereit, wie der Verein mitteilte. Mit zehn Treffern ist der 20 Jahre alte englische Nationalspieler Toptorschütze der Königlichen.