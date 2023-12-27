- Anzeige -
Fixe Wechsel und Gerüchte

Real Madrid hat Nachfolger für Antonio Rüdiger im Blick - internationale Transfers und Gerüchte im Ticker

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 09: Antonio Ruediger #22 of Real Madrid C. F. reacts during the FIFA Club World Cup 2025 semi-final match between Winner Game 59 and Winner Game 60 at MetLife Stadium on July 09, 2025 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)© Getty Images

In Europas Top-Ligen ist das Sommer-Transferfenster seit einiger Zeit geschlossen. Wir blicken nun auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte für den Januar 2026.

ran fasst die internationalen Gerüchte und fixen Deals zusammen.

+++ 01. Januar, 18:03 Uhr: Real hat Rüdiger-Nachfolger im Visier +++

Dass Antonio Rüdiger Real Madrid im Sommer verlassen wird, ist fast schon beschlossene Sache. Nun haben die Königlichen einen möglichen Nachfolger im Auge: Marc Guehi von Crystal Palace. Das berichtet die "AS".

Der Abwehrchef des Teams von Oliver Glasner sollte im Sommer eigentlich schon den Verein verlassen, der Transfer zu Liverpool platzte jedoch in letzter Sekunde, weil Glasner mit Rücktritt drohte, sollte Guehi verkauft werden.

Im kommenden Sommer ist der Nationalspieler Englands jedoch ablösefrei, er kann also ab sofort frei mit anderen Klubs verhandeln und soll das mit den Madrilenen auch schon getan haben.

Guehi ist eine günstigere Alternative zu den anderen Transferzielen der Königlichen, Dayot Upamecano und Ibrahima Konate.

Auch der FC Bayern wird seit Monaten ein Interesse am Palace-Verteidiger nachgesagt - aktuell sind aber wohl die Königlichen in der Pole Position.

+++ 29. Dezember, 10:25 Uhr: Real-Abgang? Rüdiger hat wohl zwei Optionen +++

Im kommenden Sommer läuft der Vertrag von Antonio Rüdiger bei Real Madrid aus. Stand jetzt wird der Kontrakt des Verteidigers bei den Königlichen auch nicht verlängert.

Wieder und wieder fiel er zuletzt verletzt aus, kommt bis zur Winterpause nur auf sieben Pflichtspiele. Dennoch wird der 32-Jährige mit diversen Topklubs in Verbindung gebracht.

Laut der spanischen Zeitung "Sport" bieten sich ihm aktuell zwei Optionen: Galatasaray Istanbul und der FC Chelsea. Der türkische Klub soll schon seit Wochen an Rüdiger baggern, auch die Blues sollen eine Rückkehr ihres Ex-Spielers prüfen. Bereits von 2017 bis 2022 spielte er an der Stamford Bridge.

In den vergangenen Tagen hatten spanische Medien ihn zudem mit Paris Saint-Germain und einem möglichen Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht.

+++ 23. Dezember, 22.02 Uhr: Real Madrid verleiht Endrick bis Saisonende +++

Real Madrid hat den brasilianischen Nationalspieler Endrick bis zum Saisonende an Olympique Lyon verliehen. Der spanische Rekordmeister bestätigte die Leihe mit dem französischen Erstligisten.

Für das Leihgeschäft erhält Real eine Million Euro. Der 19 Jahre alte Angreifer soll in Lyon Spielpraxis sammeln, nachdem er in Madrid bislang kaum zum Einsatz gekommen war.

Endrick war im Sommer 2024 von Palmeiras Sao Paulo zu den Königlichen gewechselt und gilt als eines der größten Talente seines Landes.

Für die brasilianische Nationalmannschaft bestritt der Offensivspieler bereits 14 Länderspiele und erzielte drei Tore. In der laufenden Saison kam er bei Real nur sporadisch zum Zug.

