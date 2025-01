Rettig: Keine Eile bei Vertragsverlängerung mit Nagelsmann

DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig sieht bei einer weiteren Vertragsverlängerung mit Bundestrainer Julian Nagelsmann keinen Grund zur Eile. "Es gibt aus meiner Sicht etwas Entscheidenderes als diese Frage nach dem Zeitpunkt. Die Wertschätzung für Julian ist bei uns allen so groß, dass alle Ampeln auf Grün stehen. Aber gleichzeitig befinden wir uns auch noch eineinhalb Jahre vor der WM und dem Vertragsende, wir müssen uns auch nicht selbst überholen", sagte Rettig im Interview mit dem kicker (Montagausgabe).

Nagelsmann besitzt noch einen Vertrag bis zum Ende der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada - für Rettig noch weit weg. Der Fokus der deutschen Nationalmannschaft liegt zunächst einmal auf dem Viertelfinale in der Nations League gegen Italien (20. und 23. März). "Ich muss gestehen, dass ich vor meiner Tätigkeit beim DFB dachte: Was soll eigentlich dieser Wettbewerb? Ich hatte dazu eher eine kritische Distanz. Aber unser Trainer hat es im Verbund mit der Mannschaft geschafft, dass die Nations League nun eine Relevanz besitzt", sagte Rettig.

Im Erfolgsfall gegen Italien würde der Deutsche Fußball-Bund (DFB) das Final Four der Nationenliga im Sommer ausrichten. Wie schon bei der EM würde das Team von Nagelsmann bei Partner adidas in Herzogenaurach Quartier beziehen. "Wir würden uns sehr freuen, die tolle Zeit aus dem EM-Sommer in Herzogenaurach noch einmal aufleben lassen zu können", sagte Rettig.