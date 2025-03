Reul: Umlegung der Polizeikosten löst Gewaltproblem nicht

NRW-Innenminister Herbert Reul sieht in der Umlegung von Polizeikosten auf Vereine keine Lösung für einen gewaltfreien deutschen Profifußball. "Wenn mir einer erklären kann, dass damit keine Gewalt mehr stattfindet, würde ich darüber nachdenken", sagte der CDU-Politiker am Dienstag bei der Mitgliederversammlung des Verbandes Westdeutscher Sportjournalisten (VWS) in Wuppertal: "Aber damit lösen wir das Problem doch nicht."