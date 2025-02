Roma ohne Hummels ins Europa-League-Achtelfinale

Wieder ohne Ex-Weltmeister Mats Hummels hat der italienische Fußball-Erstligist AS Rom in der Europa League das Achtelfinale erreicht. Im Play-off-Rückspiel gegen den FC Porto setzte sich das Team aus der Ewigen Stadt nach dem 1:1 im Hinspiel dank seines argentinischen Matchwinners Paulo Dybala und in Überzahl mit 3:2 (2:1) durch. Hummels blieb zum sechsten Mal nacheinander ohne Einsatzminute.