Ronaldos Sohn: "Mbappé ist besser als du"

Für viele Fans ist Cristiano Ronaldo der beste Fußballer der Welt, sein eigener Sohn sieht das allerdings nicht immer so. Der fünf Jahre alte Mateo bevorzuge ab und an den Franzosen Kylian Mbappé, verriet Ronaldo dem spanischen TV-Sender LaSexta mit einem Grinsen. "Mateo mag Mbappé wirklich sehr", so der Portugiese.

Ronaldo hatte zuletzt in Saudi-Arabien zwei Treffer für Al Nassr geschossen und führt die Torschützenliste der Liga an. Dem eigenen Nachwuchs reicht das aber offenbar nicht. "Manchmal sagt er mir: 'Hey Papa, Mbappé ist besser als du', und ich antworte: 'Nein, ich bin besser als er, ich habe mehr Tore geschossen'", sagte der 39-Jährige und fügte an: "Das ist schon lustig."

Der 13 Jahre jüngere Mbappé spielt seit dieser Saison bei Real Madrid und wandelt damit auf den Spuren seines großen Vorbilds Ronaldo, der von 2009 bis 2018 für den spanischen Rekordmeister auf Torejagd gegangen war. Im EM-Viertelfinale 2024 in Hamburg war es zum direkten Duell zwischen Ronaldo und Mbappé gekommen - Frankreich setzte sich nach 120 torlosen Minuten im Elfmeterschießen durch.