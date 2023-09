RTL: 5,85 Mio. sehen DFB-Blamage gegen Japan

Anzeige

Die 1:4-Blamage der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Länderspiel am Samstagabend in Wolfsburg gegen Japan haben in der Live-Übertragung bei RTL durchschnittlich 5,85 Millionen Fans verfolgt. Der Marktanteil lag bei 27,6 Prozent. In der Spitze verzeichnete der Kölner Sender 6,97 Millionen Zuschauende.

Die Analyse nach dem Abpfiff sahen ab 22.37 Uhr noch 2,55 Millionen (MA: 18,0 Prozent). Damit liegt die Reichweite der Männer-Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) deutlich unter den letzten Quoten der Frauen-Mannschaft bei der WM in Australien und Neuseeland. Das 1:2 gegen Kolumbien hatten 10,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (MA: 61,6 Prozent) verfolgt, das WM-Aus durch das 1:1 gegen Südkorea sahen immerhin 8,06 Millionen Fans (MA: 63,5 Prozent).