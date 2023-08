Rücken-OP: ManCity zwei Spiele ohne Guardiola

Anzeige

Der englische Meister und Champions-League-Sieger Manchester City muss zwei Spiele ohne Teammanager Pep Guardiola auskommen. Der spanische Coach musste sich am Dienstag einer Routine-OP am Rücken unterziehen, dies gab ManCity bekannt.

Der Eingriff wurde in Barcelona vorgenommen, nachdem der ehemalige Bayern-Coach wiederholt mit Schmerzen zu kämpfen hatte. Laut Klub-Angaben wird Guardiola am Sonntag gegen Sheffield United und gegen den FC Fulham am 2. September nicht dabei sein. Als Vertreter fungiert sein Assistent Juanma Lillo.