Rückkehr ins DFB-Team: Amiri kamen die Tränen

Mittelfeldspieler Nadiem Amiri hat emotional auf seine Rückkehr in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nach über vier Jahren reagiert. "Nachdem ich am Dienstag von Bundestrainer Julian Nagelsmann angerufen worden bin, sind mir die Tränen gekommen", wird Amiri auf der Internetseite seines Vereins FSV Mainz 05 zitiert.

Das bisher letzte seiner fünf Länderspiele bestritt er im November 2020 unter dem damaligen Bundestrainer Joachim Löw. "Es war so lange mein Traum, noch einmal für die Nationalmannschaft auflaufen zu dürfen. Ich habe hart daran gearbeitet, mich jeden Tag versucht, zu verbessern", sagte Amiri, der von Julian Nagelsmann für die beiden Spiele gegen Italien im Nations-League-Viertelfinale nominiert wurde.

"Nadiem spielt eine herausragende Saison. Er ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man einen Schritt zurück gehen kann, um die Karriere nach vorne zu bringen", sagte der Bundestrainer über den "coolen Typen", der "Energie reinbringt".

Das Hinspiel in Mailand findet am 20. März statt, drei Tage später folgt das Rückspiel in Dortmund. Der Sieger qualifiziert sich für das Final Four, das im Falle eines Erfolges der deutschen Mannschaft ein Heimturnier für die DFB-Elf wäre.