Salah von Form beeindruckt - Duell mit City am Sonntag

Liverpool-Star Mohamed Salah ist von der starken Form seines Teams unter Klopp-Nachfolger Arne Slot ein wenig überrascht. "Ich habe nicht erwartet, dass es so schnell geht", sagte der Ägypter im Interview mit Sky. Ein Vorteil sei, dass Slot im Vergleich zu Klopp "nicht so viel verändert" habe. Auch wenn Liverpool Spitzenreiter der Premier League ist und 17 Punkte Vorsprung auf Manchester City hat, geht Salah mit großem Respekt in das Spiel gegen das angeschlagene Team von Pep Guardiola am Sonntag (17.30 Uhr/Sky).