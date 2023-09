Sane vor Testspiel-Doppelpack: "Müssen jetzt performen"

Anzeige

Fußball-Nationalspieler Leroy Sane misst den anstehenden Länderspielen gegen Japan und Frankreich eine immense Bedeutung zu. "Es steht deutlich mehr auf dem Spiel als nur zwei Testspiele", sagte der Offensivspieler von Rekordmeister Bayern München im Interview mit dem kicker: "Je länger wir negative Ergebnisse und Leistungen liefern, desto schwieriger wird es, Euphorie für die Heim-EM zu entfachen. Wir brauchen aber unbedingt Erfolgserlebnisse für die EM."

Es dürfe "uns nicht passieren, dass wir kurz vor der EM eine ähnliche Stimmung im Land haben wie aktuell", führte Sane aus: "Wir müssen jetzt performen und damit eine Grundlage schaffen für eine erfolgreiche EM 2024." Die ersten Schritte in diese Richtung sollen am Samstag (20.45 Uhr/RTL) gegen WM-Schreck Japan und am Dienstag (21.00 Uhr/ARD) gegen Frankreich gelingen.

Den in der Kritik stehenden Bundestrainer Hansi Flick nahm Sane in Schutz. "Es ist ungerecht, wenn sich die Kritik nur auf ihn zuspitzt – wir stehen schließlich alle in der Verantwortung", sagte der 27-Jährige, der mit drei Toren in den bisherigen drei Bundesligaspielen einen guten Saisonstart hinlegte. Flick lege "sich auch außerhalb der Länderspielphasen voll ins Zeug", berichtete Sane, "damit wir jetzt endlich den Turnaround schaffen".