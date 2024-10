Saudi-Arabien und Trainer Mancini trennen sich

Roberto Mancini ist nicht länger Fußball-Nationaltrainer von Saudi Arabien. Wie es in einem Statement auf dem offiziellen X-Account der saudischen Nationalmannschaft am Donnerstagabend hieß, haben sich der Verband und der 59-jährige Italiener "einvernehmlich" auf die Auflösung des Vertrags geeinigt. Ein neuer Trainer soll "in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden".