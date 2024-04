Saudi-Verband verurteilt Peitschen-Attacke auf Spieler

Anzeige

Der saudi-arabische Fußballverband (SAFF) hat mit Bestürzung auf den Peitschen-Eklat nach dem Finale des Supercups reagiert. Fußball sei in Saudi-Arabien "ein Familiensport, und zum Glück sind Fan-Ausschreitungen äußerst selten", schrieb SAFF in einem Statement: "Deshalb widerspricht das Verhalten dieses sogenannten Fans allem, wofür der saudische Fußball steht, und wir verurteilen den Vorfall aufs Schärfste."

Nach dem 4:1 zwischen Al-Hilal aus Riad und Al-Ittihad aus Dschidda hatte ein Zuschauer zweimal eine Peitsche in Richtung Al-Ittihad-Stürmer Abderrazak Hamdallah geschwungen. Es werde "eine gründliche Überprüfung des Verhaltenskodex für Zuschauer geben", schrieb der Verband nun. Es sollen "aktualisierte Regeln und Vorschriften eingeführt werden, um schnell und effektiv angemessene Strafen zu verhängen, damit sich derartige Vorfälle nicht wiederholen".

Die "Sicherheit und das Wohlbefinden" in den Stadien habe für den saudi-arabischen Verband "oberste Priorität", hieß es in dem Statement weiter. Es werde "umfassende Maßnahmen" geben, um ein sicheres Umfeld für alle am Spiel Beteiligten zu gewährleisten. Der saudische Supercup war in diesem Jahr in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgetragen worden.