Schlotterbeck-Einsatz weiter fraglich

Der Einsatz von Nico Schlotterbeck im WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Luxemburg ist weiterhin fraglich. Die Fußverletzung des Innenverteidigers von Borussia Dortmund habe sich zwar deutlich verbessert, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit, am Teamtraining in Wolfsburg nahm Schlotterbeck aber auch am Mittwoch nicht teil.

Schlotterbeck hatte im Spiel beim Hamburger SV (1:1) am vergangenen Samstag eine Fleischwunde erlitten, der Fuß wurde zudem dick. Das Abschlusstraining für das Spiel im Stade de Luxembourg findet am Donnerstagvormittag ebenfalls in Wolfsburg statt.

Sollte Schlotterbeck ausfallen, dürfte sein BVB-Teamkollege Waldemar Anton an die Seite des gesetzten Münchners Jonathan Tah rücken. Verzichten muss Nagelsmann in Luxemburg auf jeden Fall auf den gelbgesperrten Karim Adeyemi.

Die DFB-Auswahl führt die Qualigruppe A mit neun Punkten an und würde sich mit zwei weiteren Siegen für die Endrunde qualifizieren. Am Montag (20.45 Uhr/ZDF) steht das letzte Qualispiel in Leipzig gegen die derzeit punktgleiche Slowakei statt. Womöglich reichen auch vier Punkte, ansonsten bliebe der Umweg über die Play-offs zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.