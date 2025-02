Schwere Knieverletzung bei Winkler - Mahmutovic nachnominiert

Personeller Rückschlag für die DFB-Frauen: Torhüterin Sophia Winkler hat sich eine "schwere Verletzung im linken Knie" zugezogen. Die 21-Jährige von der SGS Essen erlitt die Blessur im Training am Sonntag, nähere Angaben machte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) in seiner Mitteilung nicht.

Bundestrainer Christian Wück nominierte Ena Mahmutovic für das Nations-League-Duell mit Österreich am Dienstag (18.15 Uhr/ZDF) in Nürnberg nach. Die Torhüterin vom deutschen Meister Bayern München reist aus dem Trainingslager der U23-Nationalmannschaft in Almancil (Portugal) an und wird am Sonntagabend beim Team erwartet.

Winkler, die im Sommer zu Eintracht Frankfurt wechselt, konkurrierte mit Ann-Katrin Berger und Stina Johannes um die Rolle als Nummer eins im deutschen Tor. Berger hatte beim Nations-League-Auftakt in den Niederlanden (2:2) am Freitag den Vorzug erhalten. Bis spätestens Anfang April möchte Wück die Torhüterinnen-Hierarchie für die EM in der Schweiz (2. bis 27. Juli) festlegen.