Sechs Festnahmen nach Mord an südafrikanischem Fußballer

Eine Woche nach dem Mord am südafrikanischen Fußballprofi Luke Fleurs hat die Polizei in Johannesburg sechs Verdächtige festgenommen. Die Männer sollen zu einer Gang gehören, die sich auf den Diebstahl von Autos spezialisiert hat. "Die Suche nach weiteren Beteiligten dauert noch an", sagte Polizeisprecher Mavela Masondo.

Der 24 Jahre alte Fleurs war an einer Tankstelle erschossen worden. Nach ersten Erkenntnissen zwangen zwei bewaffnete Männer den Profi des Erstligisten Kaizer Chiefs zunächst, sein Auto zu verlassen. Kurz darauf erschossen sie Fleurs und fuhren mit dem Auto davon.

Innenverteidiger Fleurs spielte in mehreren Junioren-Nationalmannschaften Südafrikas und nahm 2021 für sein Land an den Olympischen Spielen in Tokio teil.