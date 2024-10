Serhou Guirassy schießt Guinea fast im Alleingang zum Sieg über Äthiopien in der WM-Qualifikation. Erst nach der Pause ist der Torhunger des Dortmunders gestillt.

Borussia Dortmunds Serhou Guirassy hat bei der Nationalmannschaft Guineas seine Topform mit einem Dreierpack unterstrichen. Der Angreifer traf in der 18. und 37. Spielminute sowie in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs und schnürte damit beim 4:1 (3:0) gegen Äthiopien einen lupenreinen Hattrick.

Das vierte Tor steuerte Seydouba Cisse (48.) bei, fünf Minuten später gelang Kenean Markneh für die Gäste nur noch Ergebniskosmetik. Für Guinea war es in der Qualifikation zum Afrika Cup im dritten Spiel der erste Sieg.

Zur Turnierteilnahme in Marokko 2025 ist in den zwölf Vierergruppen jeweils Rang eins oder zwei nötig. Guinea liegt in Gruppe H mit drei Punkten hinter der noch makellosen Demokratischen Republik Kongo (9) sowie Tansania (4). Am Dienstag steht für Guirassy und Co. gleich das Rückspiel in Äthiopien an. Dem Neuzugang gelangen für Dortmund in dieser Saison bereits sechs Tore und ein Assist in sechs Partien.