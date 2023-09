Sieg bei Girona: Real übernimmt Tabellenführung

Anzeige

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat den überraschenden Tabellenführer FC Girona entzaubert und sich selbst an die Spitze der Primera Division gesetzt. Das Team um Rio-Weltmeister Toni Kroos setzte sich im Spitzenspiel in Girona mit 3:0 (2:0) durch und fügte dem letztjährigen Aufsteiger die erste Saisonniederlage zu.

Der ehemalige Bundesliga-Stürmer Joselu brachte die Königlichen schon in der 17. Minute nach Vorarbeit des Ex-Dortmunders Jude Bellingham in Führung. Der französische Vize-Weltmeister Aurelien Tchouameni erhöhte wenig später nach einem Eckball von Kroos auf 2:0 (21.). Für die Entscheidung sorgte Bellingham mit seinem sechsten Saisontor (71.). In der Nachspielzeit sah Nacho nach Videobeweis die Rote Karte wegen übertrieben harten Einsteigens (90.+3). Die Real-Defensive um Nationalspieler Antonio Rüdiger blieb nach dem 1:3 im Derby bei Atletico Madrid zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentor.

Girona, als Aufsteiger in der vergangenen Spielzeit Zehnter, hatte die Tabellenführung am Freitag an Titelverteidiger FC Barcelona (1:0 gegen den FC Sevilla) verloren, hätte mit einem Remis aber wieder auf Platz eins klettern können.